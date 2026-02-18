Волонтеры и школьники Воскресенска написали письма участникам спецоперации

18 февраля в молодежном центре «Олимпиец» городского округа Воскресенск прошла акция «Письмо Победы», в ходе которой волонтеры и учащиеся школы «Горизонт» написали письма поддержки бойцам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии Дня защитника Отечества в молодежном центре «Олимпиец» Воскресенска состоялась акция «Письмо Победы». Волонтеры Подмосковья и школьники из МОУ «СОШ «Горизонт» подготовили письма для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В своих посланиях участники выразили солдатам слова поддержки, поздравили с праздником и пожелали скорейшего возвращения домой с победой. Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают молодому поколению проявлять уважение к героям и формируют патриотические ценности.

Акция прошла в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и была направлена на воспитание патриотизма и гражданской ответственности среди молодежи.

«Пусть каждое письмо, написанное с любовью и уважением, донесет до наших бойцов тепло сердец и уверенность в том, что их помнят, ценят и ждут дома!» — подчеркнули в молодежном центре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.