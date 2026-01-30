сегодня в 15:13

Волонтеры и школьники Каширы убрали снег на территории школы 30 января

Волонтеры и ученики школы № 2 городского округа Кашира 30 января провели уборку снега на территории учебного заведения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Кашира 30 января волонтеры Подмосковья и учащиеся школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов организовали уборку снега на территории учебного заведения. К инициативе присоединились сами школьники, которые активно участвуют в волонтерской деятельности.

Организаторы отметили, что благодаря стараниям ребят, несмотря на холодную погоду, территория школы стала чистой и ухоженной. Подобные акции способствуют формированию гражданской ответственности и позитивного отношения к окружающей среде.

Пример школьников вдохновил других жителей округа на участие в общественно полезных делах, подчеркнули в администрации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.