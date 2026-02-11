Волонтеры и Госавтоинспекция провели акцию по безопасности на дорогах в Рузском округе

В рамках регионального социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность» волонтеры и инспекторы рассказали жителям о необходимости использования ремней безопасности и соблюдения правил перевозки детей в автомобилях.

С водителями обсудили требования к детским креслам, объяснили, как правильно их выбирать и устанавливать. Участникам дорожного движения вручили памятки и напомнили об административной ответственности за нарушение правил.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что участие волонтеров в подобных акциях помогает им самим лучше понимать вопросы дорожной безопасности и становиться надежными помощниками для пешеходов и водителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.