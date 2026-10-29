Волонтеры «Единой России» в Подмосковье рассказали о помощи фронту и жителям

Волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» рассказали о своей работе ко Дню добровольца Московской области, который отмечается 29 октября. Памятную дату установили в 2017 году по инициативе Мособлдумы, сообщает пресс-служба отделения «Единой России» Московской области.

Руководитель отделения «Молодой Гвардии» в Лобне, единоросс Денис Барабанов занимается добровольчеством с 2018 года. В пандемию он доставлял пенсионерам продукты и лекарства, раздавал маски, помогал разворачивать временный госпиталь. В 2026 году его команда трижды возила грузы в Луганск. Активисты также шефствуют над социальными учреждениями, обучают пожилых цифровой грамотности, поддерживают приюты для животных и молодежные мероприятия.

Руководитель Люберецкого отделения «Молодой Гвардии» Мария Калугина стала волонтером в студенчестве. Ее команда помогает семьям участников СВО, многодетным и нуждающимся, проводит новогодние елки в больницах и реабилитационных центрах, в том числе в приграничных районах Белгородской области.

Данила Сорокопудов, 22-летний руководитель отделения «Молодой Гвардии» и молодежного парламента Ленинского округа, помогает жителям и семьям участников СВО. С 2022 года активисты отправили бойцам около 30 тонн гуманитарной помощи. Данила лично доставлял грузы в воинскую часть под Нижним Новгородом.

Супруга участника СВО, единоросс Екатерина Егорова из Серпухова создала движение «Территория Z», объединившее 700 активистов. За четыре года они отправили на передовую около 40 тонн грузов. Екатерина также работает классным руководителем в Пролетарской школе и вовлекает учеников в благотворительность.

Депутат совета депутатов Одинцовского округа от «Единой России», руководитель спортклуба «Олимп» и тренер Максим Ганин с начала СВО организует доставку помощи на фронт. Он согласует сборы с бойцами, обеспечивает волонтеров материалами для маскировочных сетей и теплых вещей. Среди участников СВО — многие его воспитанники.

«Единая Россия» поддерживает добровольцев ресурсами и организационно, объединяя активистов, депутатов и жителей.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.