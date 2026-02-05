Волонтеры Дмитровского округа помогли расчистить снег после январских снегопадов

В Дмитровском округе волонтеры движения «Волонтеры Подмосковья» и «серебряные волонтеры» ежедневно помогают коммунальным службам убирать снег во дворах, у социальных объектов и памятников в рамках акции «Снежный десант», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Январские снегопады в Подмосковье привели к значительным сугробам на улицах Дмитровского округа. Для борьбы с последствиями непогоды к работе подключились не только коммунальные службы, но и волонтеры движения «Волонтеры Подмосковья», а также пожилые жители — «серебряные волонтеры».

Добровольцы ежедневно расчищают снег у подъездов многоквартирных домов, на пешеходных тропинках, возле аптек, больниц, магазинов и памятных мест, в том числе у памятника воинам-интернационалистам и памятника Ленину в Дмитрове. Особое внимание уделили уборке территории Молодежного центра «Родники», где волонтеры обеспечили безопасность посетителей, расчистив дорожки и входные зоны.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что такие акции способствуют преемственности поколений и сближают людей, мотивируя их работать вместе на благо округа.

В рамках «Снежного десанта» волонтеры совместно со студентами Дмитровского техникума помогли расчистить территорию социально-реабилитационного центра «Остров Надежды» после сильного снегопада. Жители округа положительно оценили труд добровольцев, отметив их вклад в поддержание порядка и безопасности на улицах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.