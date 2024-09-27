Волонтеры 28 сентября проведут уборку территории Подушкинского леса в Одинцове

В рамках всероссийского проекта «Сделаем! 2024» одинцовские волонтеры 28 сентября проведут уборку территории природного рекреационного комплекса Подушкинский лес. В массовом мероприятии примут участие более 50 человек. Присоединиться к активистам могут все желающие. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Сбор команды — на входе в лес, напротив дома 8А на улице Говорова. Субботник продлится с 10:00 до 12:00.

Помимо очистки лесного массива от мусора и сбора отходов для вторичной переработки, у акции есть еще одна цель — познакомить жителей с раздельным сбором ТБО. Поддержку организаторам субботника окажут сотрудники муниципального предприятия «Одинцовское городское хозяйство». Собранное вторсырье после уборки будет отправлено на вторичную переработку.

«Сделаем!» — это старейшее добровольческое гражданское экологическое движение России, цель которого — объединить общество, власть, СМИ, бизнес, общественные организации в одну команду для развития формата разумного потребления, устойчивого сохранения чистоты окружающего Мира. Инициатива объединяет команды неравнодушных людей и активистов, которые стремятся к устойчивому развитию и системным изменениям в отношении сбора и утилизации мусора.

Телефон организаторов: 8(916)685-16-19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.