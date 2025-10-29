Волонтерский корпус Каширы насчитывает почти 700 человек

Сегодня свой праздник отмечают те, кто каждый день вносит свой бесценный вклад в развитие и поддержку региона и округа — волонтеров Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Кашире создан единый волонтерский корпус, объединивший все волонтерские отряды городского округа Кашира. На базе МБУ «Каширский молодежный центр» создан Единый волонтерский корпус, объединивший все волонтерские отряды городского округа Кашира. Единый волонтерский корпус насчитывает 19 отрядов, состоящих из 667 человек:

14 отрядов на базе общеобразовательных учреждений — 357 человек;

3 отряда из учреждений среднего профессионального образования — 270 человек;

1 отряд на базе КМЦ — 15 человек;

1 отряд Региональная общественная организация ассоциация замещающих семей Московской области «Мы вместе» — 25 человек;

Отряды волонтеров принимают самое активное участие в окружных акциях и мероприятиях. Эти неравнодушные люди ежедневно помогают жителям в самых различных сферах жизни, делая район лучше и теплее.

Волонтеры активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, плетут маскировочные сети и готовят окопные свечи, оказывают поддержку нуждающимся и делают много другого ради благополучия и безопасности окружающих. Также они принимают участие в акциях «Лес Победы», «Поможем храму», «Зажги свою свечу», «Твоя гражданская позиция», «Марафон добрых дел по — Каширски», «Чистый памятник», «Георгиевская ленточка» и многих других.

Их самозабвенный труд и добрые сердца — пример настоящей гражданской ответственности и отзывчивости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил региональных волонтеров с Днем добровольца Подмосковья, а также поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

29 октября традиционно отмечают региональный День добровольца. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.

В регионе объединено свыше 130 добровольческих, общественных и молодежных организаций. Сегодня в нем более 60 тыс. активистов — только в 2025 году ряды пополнили 9 тыс. добровольцев. В основном это молодые люди (от 14 до 35 лет), которые по зову сердца помогают ветеранам, инвалидам, пожилым и нуждающимся, заботятся о семьях героев, собирают и отправляют гумпомощь, сопровождают крупные мероприятия, участвуют в экоакциях и т. д. В каждом муниципалитете области открыт штаб активистов.