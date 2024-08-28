Волонтерский корпус Богородского округа вошел в рейтинг лучших организаций

Волонтерский корпус Богородского округа стал первым в регионе и вошел в 50 лучших волонтерских организаций в стране согласно общероссийскому рейтингу организаций на платформе «Добро.РФ». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Стать первыми в регионе — это определенный вызов для активистов. С одной стороны, он заряжает на создание еще большего количества добрых дел. С другой — стимулирует свежие силы примкнуть к движению.

За все время деятельности объединение заняло пятое место среди волонтерских организаций Московской области. Это свидетельствует об активной гражданской позиции участников движения и их искреннем желании способствовать процветанию родного края и страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.