Подольские волонтеры приняли участие в межрегиональном молодежном форуме «Мы — Россия» в Сергиевом Посаде. В рамках форума прошли мастер-классы и лекции по технике ораторского искусства, основам информационной безопасности и социальной коммуникации, организации мероприятий, передает пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Уверен, что ребята реализуют много своих творческих идей в нашем округе и вдохновят других принимать активное участие в общественной жизни», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В рамках четырехдневного образовательного интенсива активисты молодежных организаций Подольска встретились с известными блогерами, телеведущими и продюсерами. Эксперты поделились знаниями и практическим опытом, которые помогут ребятам развивать свои медийные и лидерские навыки.

Военный обозреватель, публицист, общественный деятель, участник боевых действий на Донбассе Даниил Безсонов научил молодых людей распознаваться в соцсетях фейки, так как ложь и выдумка давно стали частью информационных войн. Безсонов объяснил, насколько велико влияние на массового зрителя поп-культуры — кино, сериалов, музыки и что с этим делать.

Межрегиональный молодежный форум «Мы — Россия», организованный Министерством информации и молодежной политики Московской области, проходит в Подмосковье второй раз. В этом году более 1500 ребят из всех городских округов Подмосковья, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Белоруссии стали участниками уникального проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.