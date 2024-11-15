Волонтеров Подмосковья приглашают помочь организаторам экологический акций

17 ноября в Московской области пройдет сбор вторсырья. Жители смогут сдать ненужные вещи, а волонтеры оказать помощь организаторам экологических мероприятий, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Поддержка добровольцев понадобится в процессе сортировки бытовых отходов и при погрузке вторсырья для отправки на переработку.

В рамках акции для жителей, участвующих в акции впервые, проведут экскурс в мир сортировки отходов. Волонтеры все расскажут и покажут. Принимать вторсырье будут по списку «Собиратора».

Адреса пунктов приема:

г. о. Домодедово, ул. Тихая, 27 (здание школы «Страна чудес») — с 11:00 до 13:00;

г. о. Химки, ул. Германа Титова, д. 14/1, напротив 4 подъезда — с 12:00 до 13:00;

г. о. Пушкинский, на парковке ТЦ «Акварель» — с 12:30 до 14:00.

Экоакции — это прекрасная возможность присоединиться к доброму делу. Сортируя отходы, мы даем старым вещам возможность вновь вернуться в бытовой оборот в виде новых полезных предметов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.