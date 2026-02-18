Волонтеров Балашихи наградили на Форуме гражданских инициатив

сегодня в 12:46

Первый форум гражданских инициатив «Общественное признание» провели в Балашихе 16 февраля. В мероприятии участвовали депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, первый заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев и председатель Общественной палаты, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Тарас Ефимов передал членам Общественной палаты Балашихи почетные грамоты Московского областного регионального отделения Единой России. Сергей Лукичев вручил почетные грамоты от главы Балашихи Сергея Юрова за высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и вклад в развитие институтов гражданского общества.

«Этот форум объединил людей, знающих свой родной город, работающих в нем, и тех, кто привык доказывать свою значимость делом, продолжая развитие Балашихи. Коллеги могут обменяться успешным опытом, обсудить общие проблемы. Ведь у всех общая цель — сделать Балашиху лучше», — отметил Тарас Ефимов.

Елена Жарова рассказала о развитии институтов гражданского общества и обозначила важность совместной работы органов местного самоуправления и членов Общественной палаты. Также она наградила специальными медалями лауреатов премии «Общественное признание».

«Первый форум собрал руководителей организаций, волонтерских сообществ, членов и консультантов-экспертов Общественной палаты, почетных граждан города. Объединившись вместе, побеждает каждый из нас. Это девиз Общественной палаты Балашихи. Надеемся, что к следующему пленарному заседанию наши ряды пополнятся новыми коллегами», — рассказала Елена Жарова.

С началом СВО волонтерское движение Балашихи получило новый импульс и теперь объединяет около 1,5 тысячи человек. Сбор и доставка грузов нашим бойцам в зону проведения СВО, помощь семьям участников спецоперации, плетение маскировочных сетей — эти и другие задачи продолжают решать волонтеры.

Медаль «Общественное признание» за победу в номинации «Дебют года» получил коллектив Московской областной общественной организации в сфере развития и популяризации русской культуры «Русский Щит». Победителем в номинации «Социально ответственный бизнес года» стал коллектив компании «21 век», а лауреатом премии среди некоммерческих организаций — мотоклуб «Ночные волки».

В номинации «Доброволец года» отмечено волонтерское сообщество «Железный тыл». Также соискателями наград стали председатель местного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Светлана Терехина, гендиректор компании «ИКСГЕЙТ ДЕНТАЛ» Михаил Азатьянц и журналист Анастасия Кулеба.

Форум гражданских инициатив прошел по инициативе Общественной палаты Балашихи. Пленарные заседания Общественной палаты проводятся ежеквартально, на них подводят итоги деятельности палаты за период.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.