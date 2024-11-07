Волонтерам Жуковского вручили благородности и почетные грамоты за проделанную в этом году работу, сообщили в пресс-службе округа.

В день добровольца Подмосковья глава города Борис Аубакиров встретился с активистами муниципалитета.

«В Жуковском очень сильная команда волонтеров. Это неравнодушные ребята, которые от чистого сердца помогают тем, кто в этом нуждается. Они — настоящие патриоты своей страны и своего города, — сказал Аубакиров.

В этом году волонтеры оказали помощь в сборе и отправке гуманитарной помощи, оказывали помощь на месте теракта в Красногорске, помогали жителям Климовска, которые в январе остались без тепла, всегда участвуют в городских мероприятиях, подчеркнул глава округа.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.