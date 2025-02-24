Волонтерам Подмосковья рассказали о мерах господдержки

Государство активно поддерживает волонтеров Подмосковья в их добровольческой деятельности. Власти предоставляют им финансовую, организационную, консультационную, методическую и информационную помощь, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Согласно постановлению правительства Подмосковья, добровольцы имеют право на финансовую поддержку, в том числе получение грантов и субсидий. За счет бюджета региона им страхуют жизнь и здоровье, возмещают расходы на страхование. Кроме того, волонтерам каждый год вручаются премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

Что касается организационной поддержки, речь идет о благодарственных письмах за вклад в добровольческую деятельность, оказание содействия в работе с органами власти и образовательными организациями, помощь в проведении мероприятий и приглашение к участию в них, организацию встреч, форумов, семинаров, конференций и мастер-классов.

Информационная поддержка включает размещение информации о волонтерских проектах, мероприятиях и практиках на официальных инфоресурсах региона, а также привлечение СМИ к освещению добровольческой деятельности.

Правительство дает консультации по вопросам организации работы волонтеров, участия в конкурсах, оформления документации, создания некоммерческих организаций, оформления конкурсных заявок на гранты, формирования отчетов.

В методическую поддержку входят обучение добровольцев, создание условий для обмена опытом между Подмосковьем и другими регионами, а также муниципальными образованиями Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN, поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные и неравнодушные, с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.