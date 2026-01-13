Волонтерам не удалось спасти нижегородскую кошку-скелет

В Нижнем Новгороде волонтеры не смогли помочь кошке-скелету, от которой планировали избавиться ее владельцы, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на представителей приюта «Сострадание НН».

Ранее, в начале января, кошку по кличке Соня доставили в ветеринарную клинику для проведения эвтаназии.

Хозяева нашли ее на улице, однако со временем состояние кошки лишь ухудшалось, что и привело к решению об усыплении. Животное отличалось высокой активностью и постоянным чувством голода, но потребляемая пища не усваивалась организмом.

Волонтеры предприняли попытки спасти животное: были проведены анализы, ультразвуковое исследование и медицинский осмотр. Однако 13 января стало известно о гибели кошки.

