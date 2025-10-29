Волонтер из Егорьевска получила благодарность

Волонтер из Егорьевска Ульяна Русакова и ее сестра Елена получили благодарность от Совета депутатов. Их наградили за волонтерскую работу, передает пресс-служба администрации городского округа.

Церемония прошла в молодежном центре «Маяк».

Ульяна учится в восьмом классе. Она стала волонтером год назад. Ее привела в добровольческое движение подруга.

Школьница рассказала, что помогает на спортивных праздниках и городских событиях. Она работала как волонтер во Дворце спорта и на сборе гуманитарной помощи.

Ульяна считает, что главное в волонтерстве — помогать людям. Она сказала, что чувствует радость, когда дарит людям улыбки.

Мария Казакова курирует волонтерскую работу в городе. Она сообщила, что в Егорьевске сейчас работают больше 120 молодых добровольцев и 20 взрослых. Они ухаживают за памятниками, чистят природу и помогают горожанам.

После награждения волонтеры пили чай и общались. Ульяна поделилась, что хочет стать хирургом, но не бросит волонтерство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект „Доброе дело“. Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.