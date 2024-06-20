Волоколамские долголеты побывали на экскурсии в Шаховской

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» из Волоколамского городского округа побывали в Шаховской. Они посетили историко-краеведческий музей, в которой около 10 000 экспонатов. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Каждый несет в себе историю, связан с удивительными событиями, происходившими на шаховской земле в разные времена, о чём захватывающе и рассказал экскурсовод. Все предметы подарены заботливыми местными жителями.

Затем группа отправилась в деревню Пески. Здесь великолепно сохранилась церковь Сретения Господня — настоящий шедевр деревянного зодчества XVIII века, один из немногих в Подмосковье. Храм поражает своей уникальной архитектурой, сочетающей черты древней народной культуры и неповторимого стиля.

Гостей встретил настоятель церкви отец Богдан, который рассказал об истории храма и его важном значении для местных жителей. Он также показал старинные иконы и другие реликвии, хранящиеся в церкви.

«Это была незабываемая поездка! Она позволила нам лучше узнать историю и культуру соседнего района», — поделились впечатлениями волоколамские долголеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.