Волоколамск, Раменское и Черноголовка присоединились к экологической акции «Чистый Лес»

«Единая Россия» реализует в Московской области региональный партийный проект «Чистый лес». Его цель поддержание лесов региона в благоприятном состоянии, передает пресс-служба партии.

Региональный координатор партийного проекта, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин на этой неделе принял участие в акции в городском округе Черноголовка.

«До конца теплого времени года мы планируем провести подобные мероприятия практически в каждом муниципалитете нашего региона. Через такие акции мы хотим не только принести практическую пользу нашей подмосковной природе, но и вовлечь как можно большее число жителей в решение, а чаще недопущение загрязнения лесопарковых территорий», — заявил Владимир Шапкин.

Он также подчеркнул, что все экологические акции проводятся с привлечением жителей округов, активистов «Молодой Гвардии», сотрудников Мособллеса и администраций округов,

«Сегодня совместными усилиями мы смогли расчистить участок Ногинского областного лесничества площадью 0,8 гектара, расположенного на въезде в городской округ», — добавил Шапкин.

В Раменском городском округе единороссы приняли участие в очистке территории дачного участкового лесничества «Квартал 47». Здесь, благодаря усилиям участников, удалось привести в порядок участок площадью 2,5 гектара. В ходе работ было собрано 23 кубометров неликвидной древесины и свыше 12 кубометров мусора. Это позволило значительно улучшить внешний вид территории и создать более комфортные условия для отдыха и прогулок.

«Сегодня мы объединились для того, чтобы собрать и вывезти из леса сухостой, а также деревья, пострадавшие от болезней или вредителей. Это позволит предотвратить распространение инфекций и обеспечить более благоприятные условия для роста здоровых деревьев. Также мы собираем мусор, оставленный недобросовестными посетителями. Реализуя экологический проект „Чистый лес“ мы сохраняем природные ресурсы и улучшаем экологическую обстановку в округе. „Единая Россия“ будет продолжать работу в этом направлении и организовывать подобные мероприятия в будущем», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Бурмистров.

В Волоколамске депутаты, волонтеры партии, активисты МГЕР и местные жители расчистили территорию возле к ДК «Космос» площадью свыше половины гектара.

«Приятно видеть, что неравнодушные граждане, особенно молодежь, готовы жертвовать своим личным временем ради общего блага. Такие инициативы вселяют уверенность в том, что мы сможем сохранить красоту и чистоту нашего края для будущих поколений», — прокомментировала депутат Волоколамского Совета депутатов Татьяна Шаргаева.

На следующей неделе аналогичные мероприятия пройдут в Лобне на территории лесополосы в микрорайоне «Красная Поляна».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.