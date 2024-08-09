Вологодцы подготовили более 500 мест для размещения жителей Курской области
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале заявил, что регион готов принять пострадавших из Курской области, где шли бои с ВСУ. На Вологодчине подготовили более 500 мест для размещения сограждан, сообщает «Бриф 24».
По словам главы региона, штабы волонтеров уже начали собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области. Филимонов отметил, что для помощи курянам первоочередно необходимы лекарства, предметы личной гигиены, взрослая и детская одежда, питьевая вода и еда длительного хранения.
«Курская область, держись. Вологодчина рядом», — добавил губернатор Вологодской области.
Филимонов отметил, что центры сбора гуманитарной помощи есть на улице Казакова и Козленской в Вологде, а также в Череповце на улице Сталеваров.