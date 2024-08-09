Вологодцы подготовили более 500 мест для размещения жителей Курской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале заявил, что регион готов принять пострадавших из Курской области, где шли бои с ВСУ. На Вологодчине подготовили более 500 мест для размещения сограждан, сообщает «Бриф 24» .

По словам главы региона, штабы волонтеров уже начали собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области. Филимонов отметил, что для помощи курянам первоочередно необходимы лекарства, предметы личной гигиены, взрослая и детская одежда, питьевая вода и еда длительного хранения.

«Курская область, держись. Вологодчина рядом», — добавил губернатор Вологодской области.

Филимонов отметил, что центры сбора гуманитарной помощи есть на улице Казакова и Козленской в Вологде, а также в Череповце на улице Сталеваров.