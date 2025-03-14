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Вологодская область стала лидером по развитию опорных населенных пунктов в РФ

Вологодская область стала лидером в рейтинге фонда развития территорий по разработке и согласованию проектов по строительству опорных пунктов, сообщает «Бриф24» .

В регионе насчитывается 27 таких населенных пунктов, которые должны стать драйверами для развития малых территорий и дополнительным стимулом для развития туристического потенциала в области. Они призваны укрепить социально-экономическую сферу.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что, согласно планам проекта, необходимо повысить качество окружающей среды, благоустроить территории, обновить жилищный фонд и водоснабжение, модернизировать инфраструктуру транспорта и сделать его доступным.

«Наша задача — создание комфортных условий для жизни как в городах, так и в малых населенных пунктах Вологодчины. Строим, реконструируем, благоустраиваем», — написал глава в своем Telegram-канале.

Данная программа реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».