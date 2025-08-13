Володина призвали «вставить пистон» за угрозу силовика расстреливать саратовчан

Журналистка Ксения Собчак надеется, что спикер Госдумы Вячеслав Володин «вставит пистон кому надо» из-за скандала с саратовским полицейским, который пригрозил «расстрелять» местных жителей, защищающих парк от вырубки. В Telegram-канале «Кровавая барыня» она добавила, что ее СМИ обратится в прокуратуру с просьбой проверить поведение правоохранителя.

Инцидент с участием полицейского произошел в популярном саратовском парке «Территория детства», который хотят вырубить ради строительства школы. В Сети публиковали видео, как с недовольными горожанами беседовал сотрудник полиции, потребовавший от них покинуть территорию, пообещав в противном случае «применить физическую силу» и доставить людей в отдел. На ответ одной из защитниц парка: «Расстреляйте нас», сотрудник правопорядка ответил: «Будет необходимость — я вас всех расстреляю, если будет такое основание».

Собчак заявила, что ее журналисты звонили в саратовский главк МВД за комментариями, но там начали «покрывать» коллегу, который угрожал «расстрелом» защитникам парка. Судя по отписке, правоохранители сослались на статью 20 Федерального закона «О полиции» и рассказали, в каких случаях полицейский может применять насилие, «обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность» и открыть огонь.

«То есть для саратовского МВД, получается, норма, когда их сотрудник мирных людей пострелять обещает. Но мы как бы не в 90-х и не на войне. Я считаю, что это неуместно и недопустимо», — написала Ксения Собчак.

Далее она добавила, что надеется на то, что о поведении саратовского полицейского узнает Вячеслав Володин.

«Я, конечно, надеюсь, что ситуация дойдет до Вячеслава Володина, он на Саратовщине человек уважаемый и влиятельный, вот бы он там кому надо пистон вставил. Было бы классно», — написала журналистка.