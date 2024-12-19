Володин заявил, что бойцы в Курской области получат статус участника СВО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что российские военнослужащие, выполняющие задачи в Курской области, получат статус участников СВО, сообщает РИА Новости .

«Постараемся сделать все, чтобы ваше решение было реализовано в начале января», — отметил он.

Президент на «Итогах года» назвал упущением то, что бойцам в Курской области присваивают статус бойцов контртеррористической операции, а не специальной военной операции. В нескольких обращениях ему рассказали, что из-за этого бойцы получают меньше денег.

О самых интересных заявлениях российского президента о внешних и внутренних проблемах, стоящих перед страной, читайте в материале РИАМО.