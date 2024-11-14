Володин: в ГД внесут законопроект о порядке получения выплат иноагентами

В четверг в Госдуму будет внесен законопроект, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием (иноагентов), сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он уточнил, что данным документом планируется ввести особый порядок в отношении вознаграждений и других платежей, которые причитаются иноагентам от использования результатов их интеллектуальной деятельности и брендов.

По словам спикера ГД, сейчас в РФ иноагентом признан 491 человек. Большинство из этих людей не живут в России, но получают здесь авторские вознаграждения. Кроме того, они продолжают оскорблять страну и ее граждан, говорят, что тратят гонорары на ВСУ.

«Это недопустимо. Законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов», — пояснил Володин в своем Telegram-канале.

Как рассказал председатель Госдумы, если иноагент не откроет спецсчет сам, то эту работу обязан будет сделать тот, кто перечисляет гонорары. Распоряжаться средствами с него иностранные агенты смогут только после того, как им отменят этот статус. Кроме того, по решению суда может быть и зачисление средств в бюджет.

Он добавил. что в планах ГД начать рассмотрение данного проекта закона на следующей неделе. Документ будут рассматривать в первом чтении. Ко второму депутаты подготовят дополнительные нормы.