Володин поздравил жителей России и Белоруссии с Днем единения народов стран

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил результаты создания Союзного государства. Он также поздравил жителей России и Белоруссии с Днем единения народов стран, сообщается на сайте ГД.

По словам Володина, создание Союзного государства помогло усилить торгово-экономические и другие связи между РФ и Белоруссией. По его словам, эти две страны уверенно «двигаются по пути интеграции».

Володин также пожелал белорусским гражданам мира и успехов. С такими же словами он обратился к своим коллегам из Белоруссии.

Володин также является председателем Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

День единения народов Белоруссии и России — это праздник, который отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году между странами был заключен Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.