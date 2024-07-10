Володин: необходимо защитить детей и молодежь от пропаганды наркотиков в РФ

В России усилится ответственность за пропаганду наркотиков, для этого депутаты приняли три законопроекта, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в российском обществе должно быть сформировано неприятие наркопотребления. По его словам, публичное упоминание запрещенных веществ необходимо сопровождать информацией об опасности для человека, а также об ответственности за их незаконный оборот.

Володин подчеркнул важность принятых законопроектов для детей и молодежи, которые наиболее подвержены негативному влиянию запрещенных веществ.

Распространение информации о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, а также об оправдании наркопотребления окажется под запретом.

Так, за пропаганду запрещенных веществ предусмотрен штраф до 1,5 млн руб., а еще уголовная ответственность — до 2 лет лишения свободы. Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года.

Под закон не попадает литература, обнародованная до 1 августа 1990 года, а также та, в которой упоминание наркотиков составляет «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Произведения, изданные после 1 августа 1990 года, необходимо будет сопровождать соответствующей маркировкой о вреде наркотиков и запрете их незаконного оборота.