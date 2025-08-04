сегодня в 22:44

Волна цунами после мощного землетрясения на Камчатке достигла почти 18 метров

Очевидец, заснявший на видео самую высокую волну цунами, обрушившуюся на бухту Вестник на Камчатке после мощного землетрясения в июле, по просьбе ученых измерил ее высоту. Она составила около 18 метров, сообщает РИА Новости .

«Вторая по счету волна (цунами — ред.) была самая большая, а всего было семь волн», — рассказал Дмитрий.

По его словам, волна пришла с южной стороны, со стороны Курильских островов.

30 июля 11:24 по местному времени (в 02:24 по Москве) Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сразу же была объявлена угроза цунами.

Вскоре землетрясение достигло магнитуды 8,8 и стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе.