Волков проверил благоустройство площади Оптиков в Красногорске

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков вместе с жителями оценил ход работ на площади Оптиков. Сейчас здесь идет демонтаж перед основным этапом обновления территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадь Оптиков — одно из знаковых мест Красногорска, с которого начиналась история города и расположенного рядом завода имени Зверева. В настоящее время на территории проводят демонтажные работы, после чего стартует основной этап благоустройства.

Проект предусматривает обновление пространства у памятника, создание зоны тихого отдыха, устройство новых тротуаров и расширение парковки. С учетом замечаний жителей корректируют распределение пешеходных потоков, размещение малых архитектурных форм и оформление остановочного павильона. Также учтут предложения по развитию сквера и детских площадок в районе дома № 1 на улице Советской и по восстановлению городских часов, которые ранее украшали эту часть города.

В дальнейшем проект планируют расширить — включить в него сквер на Речной улице и объединить пространство с Городским парком и Яблоневым сквером.

«Планируем в перспективе расширить этот проект, включая сквер на Речной и дальнейшее концептуальное объединение с Городским парком и Яблоневым сквером, чтобы этот маршрут по исторической части города стал местом силы, где славное прошлое дышит в унисон с современностью», — сказал Дмитрий Волков.

Глава округа подчеркнул, что развитие исторической части города будет продолжено с учетом мнения жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.