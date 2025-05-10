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Волк: безопасность на День Победы в России обеспечили 178 тыс полицейских

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что более 178 тыс. полицейских обеспечивали общественный порядок на праздничных мероприятиях в России в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает «МВД Медиа» .

Также для обеспечения правопорядка были задействованы военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности.

«9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории РФ прошло более 16 тыс. мероприятий», — сказала Волк.

В мероприятиях, посвященных Дню Победы, участвовали жители 7,5 тыс. населенных пунктов. Граждане приняли участие в парадах, акциях памяти, возложили цветы к мемориалам и посмотрели праздничные концерты и салюты.

Генерал-майор добавила, что во время праздничных мероприятий правонарушений не допущено.