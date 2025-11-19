Волгоград временно вернул название Сталинград

В памятные дни 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом город-герой временно вернул свое историческое название.

На основных магистралях, ведущих в Волгоград, появились указатели с надписью «Сталинград». Как пояснили в городской администрации, это решение было принято Волгоградской городской Думой в знак уважения к героическому прошлому и памяти защитников Отечества.

«Это героическое имя, которое навсегда вошло в мировую историю как символ доблести советского народа, наш город имеет право носить в памятные даты», — отметили в мэрии.

Традиция временного возвращения исторического названия существует уже несколько лет и приурочена к ключевым датам Сталинградской битвы, ставшей переломным моментом в Великой Отечественной войне.

Ранее президент России Владимир Путин поучаствовал в торжественной церемонии закладки атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград».

