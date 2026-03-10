Волейболистки школы №6 победили в лиге в Реутове

Финал турнира по волейболу среди девушек прошел 10 марта в спортшколе «Приалит» в Реутове. Команда школы №6 обыграла соперниц из Лицея со счетом 2:0 и стала победителем Единой школьной лиги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финальные матчи состоялись в спортивном зале МАУ ДО «Спортивная школа «Приалит». В решающей встрече за первое место волейболистки школы №6 уверенно выиграли у команды лицея со счетом 2:0.

Третье место заняли спортсменки школы №7. В матче за бронзу они одержали победу над школой №1 со счетом 2:1. Игры прошли в напряженной и динамичной борьбе. Одноклассники и тренеры активно поддерживали участниц с трибун.

Победители муниципального этапа представят Реутов на региональных соревнованиях, которые пройдут весной. Проект «Школьная лига Московской области» создан в октябре 2024 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он направлен на укрепление здоровья школьников и популяризацию спорта среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.