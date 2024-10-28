Вокалистки из Каширы стали лауреатами Международного конкурса

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26 октября в городе Обухово состоялся II Международный конкурс-фестиваль творчества «Все Таланты», который проводится при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации горокруга Кашира.

Участники конкурса предоставили на суд профессионального жюри свои номера в различных номинациях: хореография, вокальное исполнительство, инструментальный жанр, художественное слово и многих других.

Городской округ Кашира представили участники вокального коллектива «Элегия» Дома культуры «Ожерелье» под руководством Анны Дорофеевой.

По результатам конкурса наши вокалисты показали отличный результат:

Арина Никифорова − Лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал» (7-9 лет);

Анна Кибикина − Лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал» (10-12 лет);

Ксения Кибикина − Лауреат III степени в номинации «Эстрадный вокал» (13-15 лет).

«Поздравляем участников и руководителя с наградами. Желаем дальнейших успехов и побед!» — сказали представители администрации горокруга.

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