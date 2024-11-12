Вокалистка из Каширы победила во Всероссийском конкурсе творчества и искусств

9 ноября во Дворце культуры «Металлург» в Туле прошел V Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Осенние контрасты» при информационной поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, организованный творческим агентством «Контраст», сообщает пресс-служба администрации горокруга Кашира.

Целью конкурса-фестиваля «Осенние контрасты» является создание дополнительных условий для развития различных видов искусства, творчества и культурных связей среди регионов России.

В конкурсной программе приняли участие более 120 солистов и коллективов в таких номинациях, как хореография, вокал, театр, инструментальное исполнительство. Городской округ Кашира представили участники вокального коллектива «Элегия» Дома культуры «Ожерелье» под руководством Анны Дорофеевой.

Елизавета Трунова стала лауреатом I степени (группа 12-13 лет) в номинации «Эстрадный вокал».

«Поздравляем Елизавету и руководителя с достойной наградой и желаем дальнейших успехов в творчестве!» — сказали в администрации.

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