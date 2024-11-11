«Воюет, оставив трех детей»: репортер рассказал о женщинах в рядах ВС РФ

Независимый репортер в Донбассе Павел Кукушкин рассказал, что женщины, участвующие в специальной военной операции в рядах российских войск, идейные и полны мотивации.

Он отметил, что все, с кем ему удалось пообщаться, убеждены в своей необходимости участвовать в конфликте.

«У нас есть свои звездочки, которые воюют. Все, кого я встречал, все идейные, все прям говорят, что не могли усидеть», — заявил репортер в эфире радио Sputnik.

Примером такой решимости является женщина с позывным Юлай, которая, несмотря на наличие троих детей, нашла способ присоединиться к военным действиям, обеспечив их безопасность.

Кукушкин подчеркнул, что такие истории вдохновляют, но при этом уточняет, что в настоящее время у войск нет недостатка в личном составе и он не призывает других следовать этому примеру.