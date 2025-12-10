Военный-штурмовик рассказал студентам Сергиево-Посадского колледжа о службе

В Сергиево-Посадском колледже прошла встреча студентов с военным-штурмовиком, который поделился своим опытом службы, рассказал о буднях солдата и значении поддержки в армии, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Сергиево-Посадском колледже студенты, участвующие в Движении Первых, встретились с военным-штурмовиком. Гость рассказал о своей службе, буднях солдата и участии в боевых действиях. Особое внимание он уделил вопросам взаимной поддержки, дисциплины и ответственности перед товарищами и страной.

Военный поделился личной мотивацией, жизненным путем и опытом преодоления трудностей. Он отметил, что дисциплина и выдержка помогают справляться с испытаниями военной жизни.

Студенты отметили, что истории о дружбе, мужестве и верности долгу отражают важные ценности, объединяющие военнослужащих и помогающие достигать целей.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.