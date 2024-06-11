Военный командир Подмосковья поблагодарил губернатора региона за военнослужащих

Командир войсковой части из г. о. Красногорск, п. Нахабино Сергей Пушников выразил слова благодарности губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за мобилизованных военнослужащих региона.

«Прошу Вас принять от меня лично, командования бригады и командиров вверенных мне подразделений слова благодарности за мобилизованных военнослужащих с вашего региона!» — сказал командир.

Также он попросил осветить заслуги сограждан, награжденных на специальной военной операции государственными наградами Российской Федерации: знаком отличия ордена святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени: 23 человека; медалью «За отвагу»: 1 человек; медалью Жукова: 10 человек.



Губернатор заверил, что все предусмотренные меры поддержки для добровольцев и контрактников продолжат действовать, как и адресная помощь семьям, у которых возникают разного рода вопросы.

В Подмосковье введены единовременные выплаты по 200 тыс. рублей для мобилизованных. Средства приходят мобилизованным в течение 3 дней после того, как военкоматы предоставляют списки.