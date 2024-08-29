Военный эксперт рассказал о перспективах освобождения покровского направления

Ранее замглавы ЦРУ Дэвид Коэн признал успехи ВС РФ в продвижении в сторону Покровска ДНР. По его словам, российские силы вполне могут взять под контроль этот город.

«Потеря покровского узла обороны, который долгое время готовился и имел многоярусную систему огневых позиций с использованием современных систем минирования и заграждений, станет крайне значимым поражением для противника на данном театре военных действий», — сказал Насонов.

Он добавил, что освобождение этого населенного пункта российскими войсками существенно изменит обстановку на фронте.

«Это позволяет значительно продвинуться вперед с меньшими потерями, что фактически приводит к освобождению донецкой территории. Ее потеря киевским режимом несет не только стратегическое, но, я бы сказал, идеологическое значение. Это дополнительно подтверждает результативность российской группировки войск на этом направлении», — пояснил военный эксперт.