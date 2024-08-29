Военный эксперт рассказал о перспективах освобождения покровского направления
Потеря покровского узла обороны станет для ВСУ крайне значимым поражением на данном театре военных действий, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.
Ранее замглавы ЦРУ Дэвид Коэн признал успехи ВС РФ в продвижении в сторону Покровска ДНР. По его словам, российские силы вполне могут взять под контроль этот город.
«Потеря покровского узла обороны, который долгое время готовился и имел многоярусную систему огневых позиций с использованием современных систем минирования и заграждений, станет крайне значимым поражением для противника на данном театре военных действий», — сказал Насонов.
Он добавил, что освобождение этого населенного пункта российскими войсками существенно изменит обстановку на фронте.
«Это позволяет значительно продвинуться вперед с меньшими потерями, что фактически приводит к освобождению донецкой территории. Ее потеря киевским режимом несет не только стратегическое, но, я бы сказал, идеологическое значение. Это дополнительно подтверждает результативность российской группировки войск на этом направлении», — пояснил военный эксперт.