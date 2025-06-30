Военный эксперт раскрыл секрет китайской графитовой бомбы

Китайское центральное телевидение показало анимационный ролик, демонстрирующий новую ракету, способную выводить из строя электростанции, ЛЭП и вызывать «полное отключение электричества» в зоне удара. Это вызвало вопросы: что за оружие разработал Пекин? Военный эксперт Александр Артамонов объяснил суть китайского «Графита», сообщает «Царьград» .

Снаряд поражает системы управления противника, вызывая массовые отключения энергии на площади более 10 тыс. кв. метров. Точное название и тип оружия пока не раскрыты. South China Morning Post со ссылкой на экспертов предполагает, что на видео — графитовая бомба или ракета. Однако неизвестно, на какой стадии разработки она находится и стоит ли на вооружении КНР. Даже китайские СМИ не дают четкой информации. А что известно в России?

Это так называемый «Графит» — изделие, известное в военной сфере. Оно создает импульс, выводящий из строя электрооборудование. Боеприпас распадается на множество субэлементов, увеличивая зону поражения. Китай усовершенствовал технологию, которую ранее применяли, но не доработали в России. При взрыве графитовой бомбы выделяются тонкие нити, похожие на оптоволокно. Они оседают на ЛЭП и подстанциях, вызывая замыкания из-за паразитных токов.

Артамонов пояснил, что это оригинальное оружие — нелетальное и с минимальными рисками. Люди остаются в живых, оно гуманное.

Эксперт отметил, что восстановить поврежденные объекты крайне сложно — выходит из строя не только пораженный участок, но и все предприятие. При этом такие ракеты недорогие.

«То есть нужно менять оборудование, которое претерпело сильнейший скачок напряжения и просто сгорело. Ничего не остается, кроме обугленных железок. Поэтому я считаю, что графитовая бомба — действительно остроумное и замечательное средство. Только разработано оно было задолго до того, как китайские друзья его уже довели до применения. А разработка наша, как и баллистические ракеты, которые могут бить по кораблям. Тоже сейчас их Китай поставил на боевое дежурство, а это наша разработка, „, — заключил Артамонов.