Военный эксперт раскрыл секрет китайской графитовой бомбы
Китайское центральное телевидение показало анимационный ролик, демонстрирующий новую ракету, способную выводить из строя электростанции, ЛЭП и вызывать «полное отключение электричества» в зоне удара. Это вызвало вопросы: что за оружие разработал Пекин? Военный эксперт Александр Артамонов объяснил суть китайского «Графита», сообщает «Царьград».
Снаряд поражает системы управления противника, вызывая массовые отключения энергии на площади более 10 тыс. кв. метров. Точное название и тип оружия пока не раскрыты. South China Morning Post со ссылкой на экспертов предполагает, что на видео — графитовая бомба или ракета. Однако неизвестно, на какой стадии разработки она находится и стоит ли на вооружении КНР. Даже китайские СМИ не дают четкой информации. А что известно в России?
Это так называемый «Графит» — изделие, известное в военной сфере. Оно создает импульс, выводящий из строя электрооборудование. Боеприпас распадается на множество субэлементов, увеличивая зону поражения. Китай усовершенствовал технологию, которую ранее применяли, но не доработали в России. При взрыве графитовой бомбы выделяются тонкие нити, похожие на оптоволокно. Они оседают на ЛЭП и подстанциях, вызывая замыкания из-за паразитных токов.
Артамонов пояснил, что это оригинальное оружие — нелетальное и с минимальными рисками. Люди остаются в живых, оно гуманное.
Эксперт отметил, что восстановить поврежденные объекты крайне сложно — выходит из строя не только пораженный участок, но и все предприятие. При этом такие ракеты недорогие.
«То есть нужно менять оборудование, которое претерпело сильнейший скачок напряжения и просто сгорело. Ничего не остается, кроме обугленных железок. Поэтому я считаю, что графитовая бомба — действительно остроумное и замечательное средство. Только разработано оно было задолго до того, как китайские друзья его уже довели до применения. А разработка наша, как и баллистические ракеты, которые могут бить по кораблям. Тоже сейчас их Китай поставил на боевое дежурство, а это наша разработка, „, — заключил Артамонов.