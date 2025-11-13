Военный эксперт Рамм: концепция «стены дронов» в реальном мире не сработает

Принципы ведения боевых действий не поддаются корректировке, как и фундаментальные законы физики. Так заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор Telegram-канала «Военный оптимист» Алексей Рамм прокомментировал концепцию «стены дронов».

Заявление о «стене дронов» является, по мнению Алексея Рамма, не более чем рекламным ходом, лишенным практической ценности в условиях реальных боевых действий.

«Я всегда говорил, что законы войны — они как законы физики. Вы их не обманете никакими новыми теориями „супер-уникальных“ квантовых ускорителей, которые нарушают основные принципы физики. Оно не сработает. Поэтому просто дронами заменить технику нельзя», — сказал Рамм в разговоре со Sputnik.

Ранее стало известно, что Украина приобрела у западной фирмы технологию для создания так называемой «стены дронов», которая, как утверждается, сможет эффективно противостоять атакам российских беспилотников и управляемых авиабомб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.