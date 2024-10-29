Одна из важных причин, почему ситуация в российско-украинской зоне столкновения складывается для ВСУ достаточно катастрофично, — отсутствие единства на фронте, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«По совокупности оценок военных экспертов и аналитиков, ситуация на российско-украинском фронте складывается для Украины достаточно катастрофично по ряду причин. Важным моментом является отсутствие единства на фронте. Те, кто находятся в тылу, всеми способами уклоняются от службы, тогда как воинские формирования комплектуются за счет насильно мобилизованных», — сказал Насонов.

Он добавил, что среди причин также — отсутствие веры в победу, что является важной составляющей. Еще наблюдается значительное превосходство российских вооруженных сил в тактике, всестороннем обеспечении и уверенности в победе. Следующий фактор — дефицит боеприпасов и боевой техники у украинцев, а еще отсутствие качественного и своевременного управления.

«Такой расклад не создает реальных возможностей для победы, и это объективное мнение не только мировых и натовских экспертов, но и украинских специалистов, так как в данной ситуации других оценок просто нет — об этом говорят все мировые эксперты», — отметил собеседник.

По его словам, близок момент, когда Донецкая Народная Республика в полной мере окажется под законной властью Российской Федерации.