Военный эксперт Насонов объяснил, зачем ВСУ атакуют Мурманскую область

Мурманская область располагает на своей территории значительным количеством объектов, важных для экономики и обороноспособности России. Именно поэтому она подвергается атакам украинских беспилотников, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Мурманская область, являясь субъектом Российской Федерации, располагает на своей территории значительным количеством объектов, важных для экономики и обороноспособности страны. Среди них — базы для размещения стратегических бомбардировщиков, а также предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых и экспортом», — сказал Насонов.

Он уточнил, что противник стремится нанести ущерб мирным и отдаленным объектам, чтобы продемонстрировать свою разрушительную мощь.

«Важным элементом инфраструктуры региона также являются порты, которые играют ключевую роль в обеспечении поставок по Северному морскому пути», — отметил военный эксперт.

12 сентября два аэропорта Мурманской области — Мурмаши и Хибины — были закрыты из-за атаки беспилотников. Ранее сообщалось о том, что над регионом снова были сбиты два БПЛА. Накануне о трех подбитых дронах сообщил губернатор области Андрей Чибис.