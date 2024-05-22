Военный эксперт Насонов объяснил страх США перед противоспутниковым оружием РФ

Страх американцев перед российским противоспутниковым оружием связан с тем, что оно, предположительно, может лишить их систем контроля и связи, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«О том, что такое спутниковый аппарат, надо спросить у американцев. Судя по их истеричным недовольным взглядам — это тот аппарат, который лишает их возможности чувствовать себя полностью защищенным на околоземной орбите. Предполагаю, что в нужный момент он может лишить американцев системы управления, системы контроля и системы связи», — сказал Насонов.

Он отметил, что вопрос демилитаризации космического пространства неоднократно поднимался Россией.

«Американская сторона многократно блокировала данные решения. Это говорит о том, что были определенные планы, взгляды, как использовать данные пространства в интересах США. Прежде всего, для превосходства над Россией и рядом других космических держав», — резюмировал военный эксперт.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Россия 16 мая запустила спутник, который может атаковать другие космические аппараты на околоземной орбите. По его словам, на этой орбите находятся правительственные спутники США.