Военный эксперт, отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что ситуация в Харьковской области развивается динамично. По его мнению, российские военные продвигаются достаточно успешно, сообщает RuNews24 .

Эксперт убежден, что события в регионе в ближайшем будущем начнут складываться не в пользу ВСУ. Он отметил, что противник уже лишился большого количества военной техники.

Марочко обратил внимание, что армия России, продвигаясь в направлении Харькова, отодвигает линию боевого соприкосновения от Белгородской области. По этой причине у украинских военных в дальнейшем не будет возможности задействовать спецсредства на границе.

«Поэтому им придется вносить свои изменения по обстрелам Белгородской области. Они будут более дорогостоящими для Украины. Для нас самое важное, чтобы их вообще не было», — объяснил эксперт.

По его словам, сегодня можно уверенно говорить, что теперь у российских войск есть не только купянское, но и харьковское направление.