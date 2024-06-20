Военные ВСУ на руках выносили тело экс-бойца ЧВК «Вагнер», который их пленил

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Военкор Андрей Медведев показал видео боя в зоне СВО, в ходе которого российские штурмовики взяли в плен четверых бойцов ВСУ. В ходе столкновения погибли командир ВС РФ и его заместитель, которых с поля боя на руках выносили пленные, сообщает «Вечерняя Москва».

Командир и его зам пришли в подразделение из ЧВК «Вагнер», рассказал журналист. В ходе боя, показанного на видео, группа штурмовиков под командованием бывшего «вагнеровца» пленила четверых военных ВСУ.

Российскую группу сутки бомбила артиллерия противника. В результате обстрелов погиб командир и его заместитель.

«А их тела выносили на руках пленные, которых под их командованием группа взяла при штурме опорника. Один из самых сильных командиров групп и заместитель был», — написал Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

Командира группы штурмовиков и его заместителя намерены представить к звездам Героев России, добавил военный корреспондент.