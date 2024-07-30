Военные корреспонденты могут принять участие в премии RT

Телеканал RT проинформировал о начале приема заявок на участие в Международной премии для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба — 2024. Конкурс проходит ежегодно и направлен на признание выдающихся журналистских работ из «горячих точек», сообщает RT .

Премия была создана в память о корреспонденте RT Arabic из Сирии Халеде аль-Хатыбе, который трагически погиб 30 июля 2017 года, освещая действия сирийских войск против террористов «Исламского государства»*.

Награда вручается за выдающиеся новостные видеосюжеты из зон военных конфликтов. Продолжительность ролика не должна превышать десяти минут. Лауреаты Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2024 получат денежные призы и возможность посетить Москву в рамках программы обмена опытом с телеканалом RT.

«В 2017 году мы заплатили высокую цену за освещение конфликта в Сирии. От рук террористов ИГИЛ* погиб наш корреспондент Халед аль-Хатыб. В память о нем и его подвиге RT ежегодно награждает лучших военкоров со всего света. Желаем удачи всем участникам и до встречи в Москве!» — отметила руководитель RT Arabic Майя Манна.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 30 июля по 1 октября 2024 года на сайте. Победители будут объявлены в декабре 2024 года.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.