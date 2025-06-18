Военные коммунальщики вывезли более 3 тыс т золошлаковых отходов в Московском военном округе

С окончанием отопительного периода на теплогенерирующих объектах, находящихся в зоне эксплуатации жилищно-коммунальных служб филиала «ЦЖКУ» Минобороны (по МВО) был организован вывоз золошлаковых отходов и произведена зачистка золошлаковых площадок, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общий объем запланированного вывоза составил порядка 3000 тонн золы и шлака, образовавшихся после сгорания твердого котельного топлива.

«Золошлаковые отходы — отходы, которые образуются в топках котельных, тепловых электростанций, и теплоэлектроцентралей. Эти отходы относятся к 5 классу опасности, что означает их практически полную безопасность и отсутствие угрозы для человека и окружающей среды. Используется, как вторичный ресурс сырьевого назначения. По завершению отопительного периода, наши специалисты оперативно провели работу по очистке территорий теплогенерирующих объектов. Работы по вывозу золошлака осуществлялись в строгом соответствии с действующим экологическим законодательством», — рассказал начальник отдела эксплуатации объектов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) Денис Благодатский.

На сегодняшний день специалисты жилищно-коммунальных служб Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) завершили план по вывозу накопленных золошлаковых отходов на 100%.