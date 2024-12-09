Военнослужащие СВО побывали на экскурсии в Музей Победы

Экскурсия, состоявшаяся 7 декабря, собрала 40 участников специальной военной операции из санаториев Министерства обороны РФ «Архангельское», «Горки» и «Солнечногорск». Бойцы посетили экскурсию по экспозиции «Подвиг народа» в Музее Победы на Поклонной горе

Культурное мероприятие стало частью программы социокультурной реабилитации военнослужащих, вернувшихся с передовой специальной военной операции, которую реализуют активисты партийного проекта «Женское движение Единой России». Тематические экскурсии и поездки на фестивали, спортивные мероприятия, футбольные матчи, посещение музееви картинных галерей, с учетом рекомендации врачей, хорошо влияют на адаптацию к мирной жизни.

Во время экскурсии бойцы смогли ознакомиться с экспозицией музея, посвященной вкладу в Победу тружеников тыла — тысяч рядовых граждан страны, деятелей науки, медицины, культуры, всех тех, кто самоотверженно трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

По словам регионального координатора «Женского движения Единой России», уполномоченной по правам ребенка в Московской области КсенииМишоновой, подобные мероприятия помогают укрепить дух патриотизма и единства, поскольку память о героях — объединяет.

«Мы организовали эту экскурсию, чтобы показать нашим защитникам, как высоко мы ценим их усилия и жертвы, которые они приносят для обеспечения безопасности нашей страны. Музей Победы — это не просто памятное место, но и источник вдохновения для каждого из нас. Здесь мы можем увидеть, как история формирует наше настоящее и будущее, и осознать, что подвиги героев прошлого продолжают жить в сердцах тех, кто сегодня стоит на защите Родины», — прокомментировала Ксения Мишонова.

Экспозиция «Подвиг народа» включает 17 тематических разделов. С помощью новых музейных технологий можно погрузиться в атмосферу военного времени, пройти путь от Бреста до Берлина, попасть в библиотеку блокадного Ленинграда, побывать на заводах, в госпиталях и театрах военного времени, посетить кабинет Иосифа Сталина.

Ранее «Женское движение Единой России» организовало для участников специальной военной операции посещение экскурсии в Третьяковскую галерею.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.