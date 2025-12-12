Военнослужащие и их семьи в Подмосковье получили доступ к услугам центра Минобороны РФ

В Московской области действующие военнослужащие, ветераны специальной военной операции и их семьи теперь могут получать 17 услуг Военно-социального центра Минобороны РФ через подмосковные МФЦ. Соответствующее соглашение подписали на семинаре по поддержке участников СВО, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

В перечень услуг входят вопросы страхового обеспечения, поощрения при награждении, поступления детей в вузы Минобороны без экзаменов и другие меры поддержки. Ранее такие услуги предоставлялись только в Госфонде «Защитники Отечества», теперь их можно получить в многофункциональных центрах Подмосковья.

Губернатор Андрей Воробьев и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев отметили важность системной поддержки военнослужащих и их семей. Воробьев подчеркнул, что благодаря соглашению военнослужащие смогут оперативно решать возникающие вопросы в МФЦ региона. Щеголев добавил, что задача власти — создать экосистему заботы о бойцах и их близких.

В Московской области участникам и ветеранам СВО, а также их семьям предоставляют около 36 региональных мер поддержки: единовременные выплаты, бесплатная реабилитация, содействие в трудоустройстве, компенсация ЖКУ, бесплатное питание для детей и отдых в лагере «Литвиново». Среди новых мер — выплата 500 тыс. рублей взамен земельных участков и ежегодная выплата на такси для ветеранов с инвалидностью и семей с детьми-инвалидами.

В регионе действуют три центра реабилитации для ветеранов СВО, где уже получили помощь около 2 тыс. человек. Программа адаптации жилья реализуется совместно с Госфондом «Защитники Отечества», а региональное отделение фонда обработало 47 тыс. обращений, из которых 90% решены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.