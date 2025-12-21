Военного преступника попросили отпустить из тюрьмы в Гааге из-за болезни

Состояние здоровья экс-командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича практически стало критическим. Его нужно лечить за пределами тюрьмы в нидерландской Гааге, рассказал РИА Новости сын военного Дарко Младич.

Заместитель постпреда России Мария Заболоцкая 10 декабря во время заседания Совбеза ООН попросила пересмотреть решение против генерала Младича. Он сидит на пожизненном в гаагской тюрьме. Также дипломат потребовала отправить генерала в Сербию, чтобы он провел остаток срока заключения там. Был предложен и альтернативный вариант — освободить его по гуманитарным соображениям, чтобы он мог получить паллиативную помощь.

По словам Дарко Младича, его отец ослабевает. На протяжении полутора лет он лежит на кровати. Из-за этого появились новые проблемы.

Ратко Младич настолько слаб, что есть вероятность услышать ужасные вести. Однако сын надеется, что военного отпустят для лечения. У генерала уже появились пролежни несмотря на то, что с ним проводят сеансы физиотерапии.

Ратко Младич, который руководил армией Республики Сербской в период конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, на протяжении 16 лет прятался от международного правосудия. Его задержали сербские власти в 2011 году.

В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) посчитал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения. Среди них геноцид боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году, а также нарушение законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Военного отправили в тюрьму на пожизненное.

