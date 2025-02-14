Военно-спортивная игра «Каширский рубеж» состоится в Подмосковье 23 февраля

В Кашире в городском парке отдыха в День защитника Отечества пройдет региональная военно-спортивная игра «Каширский рубеж — 2025». В этом году традиционная игра, которая проводилась ежегодно 23 февраля, во второй раз проводится в новом формате и с новым названием «Каширский рубеж», сообщает пресс-служба администрации округа.

23 февраля, в Каширском парке можно будет научиться фланкировать, рубить шашкой и плести маскировочные сети. В этот праздничный день, по словам директора парка Олеси Кожадей, посетителей ждут сюрпризы. Военно-спортивная игра «Каширский рубеж» начнется в 10:30. В ней примут участие не только команды из Каширы, но и из других округов. После игры состоится праздничный концерт. В течение всего дня в парке будет работать полевая кухня. Посетителей ждут наваристая каша и горячий чай.

«Мы подготовили интересную программу для жителей и гостей нашего округа. К примеру, в парке будут работать реконструкторы. Еще проведем несколько мастер-классов, в том числе и по плетению маскировочных сетей. В нем смогут принять участие люди разного возраста. Так что провести время в нашем парке можно будет не только с удовольствием, но и с пользой», — рассказала Олеся Кожадей.

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