Военно-спортивная игра «Каширская Зарничка» прошла в одной из школ округа

Во время мероприятия ребята обучались сборке и разборке автомата Калашникова, стрельбе из лазерного пистолета, метанию гранаты, а также преодолению полосы препятствий. Кроме того, они проверили свои знания в викторине по военной тематике и освоили основы оказания медицинской помощи пострадавшим.

Все участники получили массу положительных эмоций и приобрели ценные навыки.

«Мы выражаем благодарность ветеранским общественным организациям округа за помощь в подготовке и проведении этой игры!» — поделилась пресс-служба администрации.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу физкультурно-оздоровительной отрасли.



«Хочу сказать слова благодарности тренерам за то, что вы здесь преподаете, пропагандируете спорт. Все это очень важно для наших городов. Спортивную инфраструктуру мы стараемся развивать, будем продолжать эту работу», — заявил Воробьев.