Военно-патриотические межрегиональные Скобелевские сборы пройдут в Раменском

VI военно-патриотические межрегиональные Скобелевские сборы среди военно-спортивных и военно-патриотических клубов, кадетских корпусов, юнармейских отрядов и патриотических объединений образовательных учреждений пройдут в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сборы посвящены памяти великого русского полководца Михаила Скобелева. Они пройдут 28 сентября в Дергаевской школе № 23.

Соревнования будут проходить в двух возрастных лигах: старшей 14-17 лет и младшей 10-13 лет. Каждая команда будет состоять из пяти участников и одного руководителя. Ожидаются команды не только из Раменского округа, но и из Переславля-Залесского, Коврова, Тулы и Иваново.

В программе Сборов — торжественное открытие, соревновательная часть, посещение Музея неизвестного солдата при Дергаевской школе, мастер-классы, концерт, награждение и торжественное закрытие.

Планируется проведение соревнований военно-прикладной направленности, таких как историческая викторина, состоящая из трех блоков: жизненный путь М. Д. Скобелева, вопросы по теме СВО, вопросы по Основам Православной Культуры (теория), марш-бросок на один километр с боевой укладкой, смотр строя и песни, контрольно-силовое упражнение, метание ножей, разборка-сборка автомата Калашникова и снаряжение магазина патронами. Кроме того, участникам придется проявить свое мастерство в комбинированной стрельбе из пневматической винтовки, стрельбе из пистолета в электронном тире, в метании гранаты на дальность и на точность.

Проверит жюри и знание Воинских Уставов, оценит навыки первой доврачебной помощи и знание топографии.

«Сборы проводятся традиционно с целью духовно-нравственного воспитания и физического развития молодёжи, восстановления неразрывной живой связи современной молодежи с православными традициями русского воинства и готовности к защите Отечества и службе в Вооруженных силах России. Также мы ставим перед собой задачу активизировать интерес у молодых людей к изучению истории России, жизни и деятельности прославленных полководцев», — отмечает один из организаторов, руководитель объединения «Суворовско-Ушаковских сборов», ветеран боевых действий Николай Юдин.

Он добавляет, что Сборы дают возможность молодым людям усовершенствовать свои знания и навыки по военно-прикладным дисциплинам, развивают крепость духа, смекалку, умения преодолевать трудности, прививают навыки командной работы, ответственность и взаимовыручку и пропагандируют здоровый образ жизни.

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